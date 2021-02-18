Hadi Özışık'tan Selahattin Demirtaş çıkışı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kürt seçmenin HDP'ye 'katliam yap' diye oy vermediğini söyleyerek Diyarbakır annelerinin çığlığından sonra bölgedeki sosyolojinin değiştiğini ifade etti. Özışık, HDP'nin kapatılmasının mağduriyet yaratacağını belirterek yapılacak bir düzenlemeyle hazine yardımının kesilmesi gerektiğini kaydetti.

Habertürk'te katıldığı programda konuşan Özışık, Gara'daki PKK katliamından sonra hem Selahattin Demirtaş hem de HDP konusundaki algının değiştiğini söyledi. Demirtaş'ın bırakılmasını isteyenlerin bugün bunu söyleyemediklerini belirten Özışık, şöyle konuştu:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin şu sözüyle devam edeyim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Benim bu ekranda başka ekranda da tartıştığım bazı arkadaşlarla özel sohbetlerimizde şu ifadeyi kullanıyorlar. Bundan sonra Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması noktasında biz ifadelerimizi dile getiremeyeceğiz. Ya da HDP'nin 6 milyon vatandaşın oyunu almış olduğunu ifade edemeyeceğiz. Savunacak bir şey bırakmadılar bize diyorlar. Bunları söyleyen de isim vermeyeceğim bunları hararetle dile getiren bir arkadaşımız.

"Kapatılırsa mağduriyet oluşur"

Dün Meral Danış Beştaş çıktı dedi ki "45 bin ton bombayla gittiler, ölümler olacaktır" dedi. Bu laftan sonra bunu söyleyen birisi olduğu zaman HDP açısından da "Artık yok canım olur mu kapatmayalım" diyebilecek kişilerin sayısı giderek azalıyor. Peki kapatılmalı mı? Ben kapatıldığı zaman bir mağduriyet oluşacağını düşünüyorum.

"Kürt seçmende artık korku yok"

Eğer kapatılma gerçekleşirse mağduriyet edebiyatı yaparak Kürtler üzerinde etkili olabiliyorlar. Bakın daha önce iple seçmeni yönlendirebiliyorlardı. Bu ipi böyle gösterdiklerinde arkada da namlunun ucu vardı. Şimdi artık sosyolojik tabanda o korku yok. Nereden biliyorum? Bu annelerin HDP'nin önünde 600 güne yakındır nöbet tutmasından anlıyoruz. 2014 seçimlerine HDP birçok yerde seçim kaybetmiş. Ağrı gitmiş, Şırnak gitmiş ve birçok yerde de oy kaybetmiş.

"Kürtler çok farklı noktaya geldi"

Dün Meral Danış Beştaş Meclis'te "Kürtler bizim ne yaptığımızı biliyor, ondan oy veriyor" dedi. Hayır, kusura bakmayın! Kürtler size "Gidin katillerle kol kola girin askeri öldürüp, polisi öldürün, vatandaşı öldürün, masum vatandaşı katledin, düğününe gitmek üzere olan genci kaçıran PKK'ya destek verin" demiyor. Ben doğuluyum Kürtüm! Ben hiçbir Kürt'ten böyle bir ifade duymadım. Bu Kürtler bu dönemde özellikle Diyarbakır annelerinin çığlıklarından sonra emin olun çok farklı bir noktaya gelmişler."