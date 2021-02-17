Türkiye'de normalleşme Mart'ta başlıyor! Erdoğan yeni kararları duyurdu
TÜRKİYE'de koronavirüs yasakları Mart ayı itibariyle kalkıyor, normalleşme başlıyor. Kısa çalışma ödeneği de son kez uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de normalleşme sürece önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Alınan kararlar özetle şöyle:
*İller 4 gruba ayrılacak ve Mart ayı itibariyle normalleşme başlatılacak. *Kısa çalışma ödeneği ise Mart ayı sonuna kadar son kez uzatıldı.
*Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işyerlerinin açılışı için planlama yapılacak.
*Yüz yüze eğitim illere göre değerlendirme sonucunda başlatılacak.
*Sokağa çıkma yasağı kademeli şekilde illerin durumuna göre kaldırılacak.