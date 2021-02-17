BIST 1.541
DOLAR 6,96
EURO 8,38
ALTIN 396,87
GÜNCEL

Türkiye'de normalleşme Mart'ta başlıyor! Erdoğan yeni kararları duyurdu

TÜRKİYE'de koronavirüs yasakları Mart ayı itibariyle kalkıyor, normalleşme başlıyor. Kısa çalışma ödeneği de son kez uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de normalleşme sürece önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Alınan kararlar özetle şöyle:

*İller 4 gruba ayrılacak ve Mart ayı itibariyle normalleşme başlatılacak. *Kısa çalışma ödeneği ise Mart ayı sonuna kadar son kez uzatıldı. 

*Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işyerlerinin açılışı için planlama yapılacak. 

*Yüz yüze eğitim illere göre değerlendirme sonucunda başlatılacak. 
*Sokağa çıkma yasağı kademeli şekilde illerin durumuna göre kaldırılacak. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avustralya’da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Şanlıurfa'da 65 yaş üstündeki bir vatandaş otobüse alınmayınca taş atmaya kalkıştı
Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
Karın bölgesindeki yağlanmanın sebepleri nedir?
Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' yanıtı
Tarhana çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!
Elazığ'da Erdoğan'a 'açım' diye seslenmişti! Valilik'te bakın neler söyledi
Üsküdar'da buzlanan yolda sokağın savaş alanına döndüğü anlar kamerada