Müge Anlı canlı yayınında anne terliği yedi! Gülşen Caymaz'ın annesi şok etti

Gülşen Caymaz 8 yıl önce bavulunu toplayıp 2 çocuğu ile vedalaşıp kayıplara karıştı. Annesinden 8 yıldır haber alamayan Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınına başvurdu. 8 yıldır Gülşen Caymaz'ın hiç kimlik hareketi olmamış, telefonu hiç açılmamıştı. Annesinin hayatta olup olmadığını öğrenmek isteyen Pınar Geyik, "Annem gittiğinden beri bankadaki parasını bile çekmemiş" diyerek başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini söyledi.

Kayıplara karıştığında 28 yaşında olan Gülşen Caymaz'ı arayan Müge Anlı, 8 yıl öncesini kurcaladıkça şaşırtan bilgilere ulaştı. Gülşen'in sıklıkla birlikte olduğu Murat Akın canlı yayına çıkıp genç kadının bir çok erkekle ilişkisi olduğunu söyledi. Murat Akın'ın Gülşen'in özel hayatıyla ilgili anlattıkları anneyi çıldırtmıştı. Bugün canlı yayına katılan anne Kamile, Müge Anlı'yı eliyle bir dakika işareti yapıp 'Ben bir izin alabilir miyim' dedikten sonra stüdyoyu ayağa kaldırdı. Ayağındaki ayakkabıyı çıkaran anne Kamile, yayındaki Murat Akın'ın üstüne atladı. Anne ayakkabıyı canlı yayında Murat Akın'a yapıştırdı.