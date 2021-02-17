BIST 1.541
DOLAR 7,01
EURO 8,46
ALTIN 403,86
MEDYA

Müge Anlı canlı yayınında anne terliği yedi! Gülşen Caymaz'ın annesi şok etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Gülşen Caymaz'ın annesinin şok hamlesi ile karıştı. Anne "Bir dakika Müge Hanım" deyip ayağından terliğini çıkarıp stüdyodaki konuğa saldırdı.

Gülşen Caymaz 8 yıl önce bavulunu toplayıp 2 çocuğu ile vedalaşıp kayıplara karıştı. Annesinden 8 yıldır haber alamayan Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınına başvurdu. 8 yıldır Gülşen Caymaz'ın hiç kimlik hareketi olmamış, telefonu hiç açılmamıştı. Annesinin hayatta olup olmadığını öğrenmek isteyen Pınar Geyik, "Annem gittiğinden beri bankadaki parasını bile çekmemiş" diyerek başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini söyledi. 

Kayıplara karıştığında 28 yaşında olan Gülşen Caymaz'ı arayan Müge Anlı, 8 yıl öncesini kurcaladıkça şaşırtan bilgilere ulaştı. Gülşen'in sıklıkla birlikte olduğu Murat Akın canlı yayına çıkıp genç kadının bir çok erkekle ilişkisi olduğunu söyledi. Murat Akın'ın Gülşen'in özel hayatıyla ilgili anlattıkları anneyi çıldırtmıştı. Bugün canlı yayına katılan anne Kamile, Müge Anlı'yı eliyle bir dakika işareti yapıp 'Ben bir izin alabilir miyim' dedikten sonra stüdyoyu ayağa kaldırdı. Ayağındaki ayakkabıyı çıkaran anne Kamile, yayındaki Murat Akın'ın üstüne atladı. Anne ayakkabıyı canlı yayında Murat Akın'a yapıştırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Esenyurt'ta feci anlar! Anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası...
Süleyman Özışık'ın Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın yorumu
Bursa'da kayıp doktor Mustafa Yalçın intihar etmiş! Kendine serum vermiş
Kağıthane’de kar kazası kamerada
Ardahan'da gören telefona sarıldı! Esrarengiz cisim halkı endişelendirdi
Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı
İstanbul’da minibüstekilerin dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada