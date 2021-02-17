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Kağıthane’de kar kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi. Ters yönden gelen bir sürücü ile diğer bir sürücü kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan servis minibüsü ise refüjü aşarak otomobile çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Tek tarafı trafiğe kapanan yolda ters yönden gelen bir aracın kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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