Kağıthane’de kar kazası kamerada

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Tek tarafı trafiğe kapanan yolda ters yönden gelen bir aracın kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.