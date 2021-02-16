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CHP savaş meydanlarında kurulmuştur!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında konuştu, gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ilk olarak; Enis Berberoğlu'nun yargılanma süreci ile ilgili olarak yargıyı eleştirdi, Gara şehitlerimiz ile ilgili de açıklamalarda bulundu: ''5 buçuk 6 yıldır bu vatandaşlarımız rehin tutuluyordu, basın toplantıları yaptık, soru önergeleri verildi. Çağrılarda bulunduk, elimizden gelen her şeyi yaptık.'' Şeklinde konuştu.

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