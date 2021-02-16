CHP savaş meydanlarında kurulmuştur!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında konuştu, gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ilk olarak; Enis Berberoğlu'nun yargılanma süreci ile ilgili olarak yargıyı eleştirdi, Gara şehitlerimiz ile ilgili de açıklamalarda bulundu: ''5 buçuk 6 yıldır bu vatandaşlarımız rehin tutuluyordu, basın toplantıları yaptık, soru önergeleri verildi. Çağrılarda bulunduk, elimizden gelen her şeyi yaptık.'' Şeklinde konuştu.