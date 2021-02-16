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CHP

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara şehitleri tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Davulla zurnayla operasyona çıkıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sanki bu olaylar hiç olmamış gibi beyefendi kahvaltıya gidiyor. Bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize'yle Trabzon arasında her 15 metreye bir polis dikiyorlar. " dedi.

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