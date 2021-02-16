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Doğan Cüceloğlu öldü! Ünlü psikolog annesinin ölümünü anlattığı video olay olmuştu

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlattığı videosu ile çok konuşulmuştu.

Alışverişten dönen 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Akatlar’daki evlerinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelere göre Doğan Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

Üç çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının Ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.

Ünlü psikolog verdiği bir röportajda annesinin ölümünü ve çocukluğunu anlatmıştı. Geçen yıl yayınlanan o söyleşi herkesi duygulandırmıştı. 

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