İkranur'u öldüren amca ve hala Müge Anlı'ya çıkmıştı işte 8 ay önceki o video

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti

Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, 14 yaşındaki amcası Sinan T. ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. cinayeti itiraf ettiler. Tutuklanma istemiyle adliyeye sevkedilen abla ve kardeş, İkranur'un kaybına ilişkin meğer Müge Anlı'ya da çıkmışlar.

Yeğeni İkranur'u öldürdüğünü itiraf eden Sinan Tirsi, o gün ATV kameralarına bakın neler anlatmışlar...