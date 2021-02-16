Kırıkkale'de otobüs ve taksi çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kaza, akşam saatlerinde Samsun-Ankara D-200 karayolu üzerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Çağlar idaresindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi, Sivas’tan İzmir istikametine giden Mehmet Akif Okul'un kullandığı 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Ramazan İlhan'ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi de kazaya karıştı.



Kazanın etkisiyle sürüklenen 34’ü yolcu, 37 kişinin bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Hurdaya dönen 71 T 0088 plakalı ticari taksideki yolcu, Yavuz Sağlam (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Selahattin Çağlar ise ağır yaralandı. Otobüsteki hafif yaralı İsmail Tayhan da (66) hastanede tedavi altına alındı.







Kaza anı kamerada

Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi ile otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayı gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak yolcuları otobüsten kurtardı.

Kazanın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Yahşihan Kaymakamı Enver Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kazadan kurtulan yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.







“Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik”

Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Yunus Sezer, “Sivas istikametinden gelen bir yolcu otobüsümüz bir ticari taksinin ilk tespitlere göre kırmızı ışıktaki ihlalinden kaynaklanan tabi bu ilk tespit, çarpması sonucu yan yattı 37 yolcumuz var. Diğerlerini de bugün Yahşihan itfaiyemizde misafir ediyoruz. Aynı zamanda ticari taksimizde ağır hasar oluştu orada da maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kar yağışı var yollarda yolcularımızın yolda seyir halinde tüm şoförlerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz de etik olarak karla mücadeledeki arkadaşlarımızın çalışmalarını hem de kaza yapan otobüsü yerinde gördük. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah misafir edeceğiz. Gitmek isteyenleri de yolcu edeceğiz” ifadesini kullandı.







“Önümüze araba geldi, ucuz kurtardık”

Otobüsteki yolculardan Kaya Şahin ise “Önümüze bir araba çıkınca şoförden Allah razı olsun ki bizi şarampole yatırdı. Yoksa takla ata ata giderdik yani. Hem de ucuz kurtardık. Sürücünün hiçbir hatası yok. Önümüze araba geldi. Ön tarafta oturuyorduk. Ucuza kurtardık başkada bir şey olmadı” dedi.