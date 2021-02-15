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Yumurtalı makarna nasıl yapılır zamanı olmayanlara birebir!

Bu gün sizler için çok pratik bir tarifimiz var yumurtalı makarna! Zamanınız olmadığında hem lezzetli hem yapması kolay bir alternatif...

Özellikle el yapımı makarnaların hamuruna yumurta kırılır. Bu sayede makarna hamuru esneklik kazanır. Ancak bizim kastımız bu kez makarnaya sos olarak yumurta eklemek. İtalyanların carbonara dedikleri makarnadan bahsediyoruz yani. Siz de evinizde kolayca yumurtalı makarna yapabilir bu protein ve karbonhidrat dolusu besleyici yemeği çocuklarınıza da yedirebilirsiniz.

Malzemeler;

Makarna, tuz, tereyağı, yumurta, salça.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=jo6yJC-KG7k

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