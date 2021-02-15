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Giresun'da İkranur Tirsi'nin katili amca olayı böyle anlatmıştı

GİRESUN'da kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin amcasının, sorguda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Katil amcanın daha önce Müge Anlı'ya verdiği röportaj akıllara geldi.

Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. İkranur'un 14 yaşındaki amcası S.T.'nin, sorgusunda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı.

Anlı, “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi’nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur’u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti.” açıklamasında bulundu.

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü kızdığı ve sinirlendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T., olay sonrası ablası A.T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi.

S.T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Akıllara aylar önce katil amcanın Müge Anlı'da söylediği sözler geldi.

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