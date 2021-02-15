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Otomobile kafa attı! Antalya'da ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da komşu iki aile sokak ortasında birbirine girince ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında öfkeli şahıs park halindeki otomobile kafa atarken, taraflar mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi komşusunu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gitmesiyle iki aile arasında önce sözlü tartışma, ardından da kavga başladı. İki aile sokak ortasında birbirine girerken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkesini alamayan bir şahıs, park halindeki otomobilin ön kaputuna kafa attı. Ardından otomobile yönlenip kapıyı açan kişiye çevresindekiler uzun süre engel olmaya çalıştı. Tüm o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iki aile mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

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