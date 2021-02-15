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MEDYA

Akrep 11. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 11. bölümüyle 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı Star'da olacak. Akrep'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Akrep 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Akrep 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Düşmanını zehirlediği gibi kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

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