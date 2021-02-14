Ak Partili Metin Külünk bu fotoğrafa isyan etti!

Ak Parti'de sözünü esirgemeyen milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile resmen çığlık attı, mesajı da bilim kurulunaydı fakat asıl mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmişti. Kafe ve restoranlar Metin Külünk'ün isyanına sebep oldu, Külünk' isyan ettiren metrobüs fotoğrafları ve daha fazlası Perde Arkasında konuşuldu.