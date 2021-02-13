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Otlu krep nasıl yapılır bu lezzete doyulmaz!

Hafta sonu sofralarınızın güzelleştirmek için leziz mi leziz otlu krep yapmaya ne dersini?

Krep, yemek tarifleri ve kahvaltılık tarifler içinde en çok sevilenlerden biri. Bu yüzden mutfağa yeni giren de kahvaltıya pratik lezzetler hazırlamak isteyen de krep tarifini, krep yapımını merak ediyor; krep hamuru ve krep malzemelerini hazırlayıp kahvaltılık kreple sevdiklerini mutlu etmek istiyor. Biz size hafta sonunuzu güzelleştirecek otlu krep tarifi vereceğiz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, tavaya sürmek için tereyağı, arası için labne peynir.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=y6IIWQI8sgE

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