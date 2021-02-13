Bünyamin Sürmeli'den İstanbul'a gün gün kar uyarısı! Hayatı zorlayacak kar geliyor

İstanbul'a beklenen kar 1 ay aranın ardından tekrar geliyor. Bu gece başlaması beklenen kar yağışıyla ilgili ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'den uyarılar geldi. "İstanbul'da hayatı ciddi anlamda zorlayabilecek, 'işte kış' denilebilecek bir kar yağışı görünüyor" diyen Sürmeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

- Bu geceden itibaren giriş yapacak. Karın tutunması, hayatı etkilemesi, karla karşılık yağmur olunca tutunmadan geçiyor, son verilerle bize diyor ki, bu geceden itibaren İstanbul'da yağış direkt kar olacak. Dolayısıyla hızlı tutunma olacak.

- Yarın için birçok ilçede kar kalınlığı 15 santimetreyi de aşacak. Şehrin tamamının kaplandığı, ara sokakların kaplandığı bir kar yağışından söz ediyoruz.

- Arkasından sıcaklık sıfırın altına inecek, zeminde kar kalacak, her gelen kar üzerine gelecek, kar kalınlığı artacak.

- Pazartesi ve salı günü kar yağışı kısmen zayıflıyor ama bu kez deniz etkisi devreye giriyor, bir miktar kar eklenecek bu karın üstüne.

- Haftayı kitleyecek bir hava sistemi bu bahsettiğimiz. Birkaç gün üst üste kar yağışının gelip yerden kalkmayacak olması sıkıntı.

- Önce kar ardından soğuk hava zorlayacak. Biraz dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor.