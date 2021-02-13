BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
MEDYA

Ali Babacan'a 17-25 Aralık sorusu: O gün neden sustun niye yıllarca AK Parti'de kaldın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Nevşin Mengü'nün programında birbirinden ilginç şeyler söyledi. HDP'nin PKK'nın kontrolünde olduğunu anlatıp, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yeşil ışık yaktı. 17 -25 Aralık operasyonlarıyla ilgili sözleri ise bir çok soruşu beraberinde getirdi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da o soruları sordu...

İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Ali Babacan'ın son çıkılarındaki çelişkileri ve görmezden gelinen bomba sözlerini gündeme getirdi. Babacan'ın yeni anayasa sözlerini hatırlatan Özışık, "Bunları Tayyip Erdoğan dese ne olurdu?" diye sordu.

Ali Babacan, Nevşin Mengü'nün programında,  "17-25 Aralık mini bir darbe girişimiydi. İşin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekir. Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor. Günün birinde dönüp o tarafa bakmak gerekir" dedi. 

Babacan'ın bu sözlerini hatırlatan Hadi Özışık, "17-15 Aralık'ta madem yolsuzluk vardı neden yıllarca AK Parti içinde kaldın? Neden o gün sesini çıkarmadın? 'Bu yolsuzluktur, ben burada kalmam demedin?' " diye sordu.

Videonun tamamını izlemek için TIKLAYIN...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 7 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gökhan Çıra sahaya girip hakemi darp etti! Büyük ceza yolda
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Akıllanmıyorlar! İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın
Enes Kanter 'mumpas'ta Zekeriya Öz'le, 'makbule'de Rockefeller’ın torunu Ariana’yla
Denizli'de 'uyurgezer hırsız' polis pes etmeyince uyandı! Her şeyi itiraf etti
Akıncı 8. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 578. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 139. bölüm fragmanı
Baraj 27. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı