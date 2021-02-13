Ali Babacan'a 17-25 Aralık sorusu: O gün neden sustun niye yıllarca AK Parti'de kaldın
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Nevşin Mengü'nün programında birbirinden ilginç şeyler söyledi. HDP'nin PKK'nın kontrolünde olduğunu anlatıp, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yeşil ışık yaktı. 17 -25 Aralık operasyonlarıyla ilgili sözleri ise bir çok soruşu beraberinde getirdi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da o soruları sordu...
İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Ali Babacan'ın son çıkılarındaki çelişkileri ve görmezden gelinen bomba sözlerini gündeme getirdi. Babacan'ın yeni anayasa sözlerini hatırlatan Özışık, "Bunları Tayyip Erdoğan dese ne olurdu?" diye sordu.
Ali Babacan, Nevşin Mengü'nün programında, "17-25 Aralık mini bir darbe girişimiydi. İşin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekir. Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor. Günün birinde dönüp o tarafa bakmak gerekir" dedi.
Babacan'ın bu sözlerini hatırlatan Hadi Özışık, "17-15 Aralık'ta madem yolsuzluk vardı neden yıllarca AK Parti içinde kaldın? Neden o gün sesini çıkarmadın? 'Bu yolsuzluktur, ben burada kalmam demedin?' " diye sordu.