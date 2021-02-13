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Enes Kanter 'mumpas'ta Zekeriya Öz'le, 'makbule'de Rockefeller’ın torunu Ariana’yla

FETÖ firarisi NBA oyuncusu Enes Kanter, Rockefeller’in torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşıyor. Kanter son olarak Ariana'ya maklube yaptırıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan o görüntüler için bakın ne dedi?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, firari FETÖ zanlısı NBA oyuncusu Enes Kanter'in yeni sevgilisiyle paylaştığı maklube videosu üzerinden dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla" diyen Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip. Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı... Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

Maklube zamanı ise... Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

Tersini yapsaydı... Yani kumpasta Ariana’yla, maklubede Zekeriya ile olsaydı. Fetullah’ın has evladı olamazdı.

Sinsiliğine, sızmacılığına, rolcülüğüne, yapaylığına, uyanıklığına, riyakârlığına, akıl dışı takıntısına falan bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Eğer FETÖ’cülük ete kemiğe bürünüp bir insan olsaydı, o insan, Enes Kanter’den başka birisi olmazdı.

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