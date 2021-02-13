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Gökhan Çıra sahaya girip hakemi darp etti! Büyük ceza yolda

Bayrampaşaspor Asbaşkanı Gökhan Çıra, Karaköprü Belediyespor karşılaşmasının hakemi Necati Selçuk'un yönetimini beğenmeyince sahaya girip hakemi tehdit ve darp etti.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta play-off hattında yer alan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk ettiği maça Gökhan Çıra damga vurdu. Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride bulunan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, hakem kararlarını beğenmediği için sahaya girdi. Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

Büyük ceza yolda
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan 90 dakika Bayrampaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken İstanbul ekibinin Asbaşkanı Gökhan Çıra ve kulübün TFF'den çok ciddi bir ceza alması bekleniyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında futbolcu olan Gökhan Çıra ile evlenmişti.

Fatih Terim'e 'mafya' demişti
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Maç sonu "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

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