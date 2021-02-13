BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
GÜNCEL

İranlı diplomatın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında; İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu katına gelen İran Diplomatik Pasaport sahibi Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin pasaport kontrol noktasında işlem yaptığı görülüyor.

Görüntülerde; Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınması ve ekip otosuna bindirilmesi yer alıyor.

Olayın geçmişi

Şişli'de 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi'nin bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmış, 7 zanlı tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma dosyasına dahil edilen bilgiler doğrultusunda bir süre önce hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ve 9 şubatta tutuklanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasayı milletimizle beraber yapacağız
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Patatesli sıkma nasıl yapılır hamur işi sevenlere!
Kahraman anne kızının odasını gözetleyen sapığı tek hamlede yere devirdi
Türkiye'yi çıldırtan arsız çift! Müge Anlı 4 torun sahibi kadınla aşığını çıkardı
Dans görüntüleri olay oldu işine son verilen Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uzay hedeflerini küçümseyenlere sert tepki
Makas atan magandalar genç kadının önüne kırdı kaza anı kamerada ters yönde böyle kaçtılar
Türkiye'de 65 yaş üstü yaşlılık psikolojisi
Gara şehitleri Ankara'dan son yolculuklarına uğurlandı! Gözyaşları sel oldu