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Gara şehitleri Ankara'dan son yolculuklarına uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Kandil'e yapılacak operasyonun provası olarak gösterilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 2 yüzbaşı vele bir astsubay Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 asker, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler, Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit olmuştu.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehitlerin yakınları, siyasiler ve silah arkadaşları katıldı.

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