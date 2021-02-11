BIST 1.546
DOLAR 7,03
EURO 8,53
ALTIN 412,63
YEREL

Muğla'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza verildi.

MUĞLA Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda; kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza uygulandı.

​​​​​​​Bir kişi hakkında da 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla işlem yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İncirli kurabiye nasıl yapılır bu tarif favoriniz olacak!
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale açıklarında gemi yangını
Afyonkarahisar'da babanın 16 yaşındaki kızını bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı
Peynirli börülce nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!
Antalya'da kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar
İzmir'de 85 yaşındaki kadın rögara düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
Ofis çalışanları nasıl beslenmeli?
Sakarya'da şiddetli deprem! Korku dolu anlar kamerada