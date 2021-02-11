Muğla'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza verildi.
MUĞLA Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir villaya operasyon düzenledi.
Operasyonda; kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza uygulandı.
Bir kişi hakkında da 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla işlem yapıldı.