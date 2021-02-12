İzmir'deki hortum faciası! Ortalık savaş alanına döndü

Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Öte yandan meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.



