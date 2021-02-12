BIST 1.546
DOLAR 7,03
EURO 8,52
ALTIN 412,38
MEDYA

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 50. yeni bölümüyle 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Yasak Elma 98. bölüm fragmanı
Muğla'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza
İncirli kurabiye nasıl yapılır bu tarif favoriniz olacak!
İstanbul'da 14 katlı binada patlama meydana geldi
Çanakkale açıklarında gemi yangını
Afyonkarahisar'da babanın 16 yaşındaki kızını bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı
Dans görüntüleri olay oldu işine son verilen Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu konuştu
Peynirli börülce nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!