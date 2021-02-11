Peynirli börülce nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!

Denizin en tuzlu bitkisi deniz börülcesi, tam bir mineral deposu. İçerdiği tuz mineralleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen deniz börülcesini, ana yemeklerin yanında servis edebilir veya soğuk salatasını yapabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz deniz börülcesi nasıl yapılır? Biz size bu gün peynirli börülce tarifi vereceğiz. İşte Ege’nin favorisi, diyet dostu deniz börülcesi tarifi sizlerle...

Malzemeler;

Yarım kilo börülce, bir orta boy soğan, yarım su bardağı ceviz, 100 gram beyaz peynir, yağ, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=BSamWJbkTjI&feature=youtu.be