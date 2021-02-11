Ofis çalışanları nasıl beslenmeli?

Çalışma hayatı, yaşamımızın büyük bir kısmını kapsamaktadır.Bu zamanın içinde temel ihtiyacımız olan beslenmenin önemi büyüktür. Ofis ortamında sıklıkla karşılaştığımız sorunların en önemlileri; yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizliktir. Fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı olarak gerçekleşen bu durumun yanında beslenme alışkanlıkları da son 50 yılda inanılmaz bir değişim geçirdi. Hızlı pişirilen, kolay satın alınabilen ve bol kalorili içecekler birdenbire hayatımıza girdi. Hayatı hızlı yaşamaya çalışırken yediklerimizi de hızlandırdık.

Ofis çalışanlarının sağlıklı beslenmesi için menülerini önceden hazırlamanın büyük fayda sağlayacağını ifade eden Diyetisyen Dilan Söğüt, besinlerin tanınmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve örnek beslenme önerilerinde bulundu.