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MEDYA

Maraşlı 6. bölüm fragmanı

Maraşlı dizisi 6. yeni bölümüyle 15 Şubat 2021 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Maraşlı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı 15 Şubat 2021 Pazartesi akşamı ATV'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer. Mahur, o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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