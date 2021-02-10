İstanbul Ümraniye'de çıkan bıçaklı silahlı kavga kamerada

İSTANBUL Ümraniye Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana gelen olayda; çok sayıda kişi, 2 araçla aralarında husumet bulanan 3 kişinin yanına yaklaştı. Araçtan inen şahıslar, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişiyi beyzbol sopasıyla darp etmeye başladı. Darp edilen şahıslardan biri ise bıçakla karşı taraftan bir kişiyi yaraladı.

Şüpheliler, sopayla darp ettikleri şahısların kaçmaya çalışması üzerine yanlarında getirdikleri silahla 2 kişiyi yaraladı. Şüpheliler, geldikleri araçlardan birini olay yerinde bırakarak diğer araçla hızla uzaklaştı.

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; sağlık ekipleri ise olayda yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.