Savcı Sayan Diyarbakır anneleri için yola çıkıyor!

Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Ağrı’dan Diyarbakır’a 200 kadınla birlikte daha önce gittiklerini belirten Başkan Sayan, bu kez 2 bin kişi ile Diyarbakır'a teröre dur demek için gideceklerini söyledi. Sayan konuşmasında, “Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım.

Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte belediye ve il başkanımızla birlikte biz daha önce 200 kadınla birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştik. Bu sefer 2 bin kişi ile yürüyerek Diyarbakır’a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye’ye bunu göstereceğiz” dedi. Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Perde Arkası programına katılan Savcı Sayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.