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Seren Serengil'den Buse Varol'a ve Alişan'a tepki çeken sözler

Seren Serengil'in hedefindeki isim bu kez Buse Varol oldu. Beyaz Tv ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Alişan'ın eşi Buse Varol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaptığı ağır eleştirilerle ünlüler hakkındaki fikirlerini hiç çekinmeden dile getiren Serengil'in hedefinde bu kez Alişan'ın eşi Buse Varol vardı. Serengil, Varol hakkında: "Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı" dedi.

Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi. Arto ise Buse Varol için "Çok akıllı bir kız!" dedi.

Seren Serengil: "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şekilde ve en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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