Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada arkasından gelen bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden G.T. ve A.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi de daha sonra polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan; Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; apartmandan çıkarak aracına yönelen Özdağ'a arkasından gelen kişinin sopa ile saldırdığı görüldü. Bu kişiye karşılık veren Özdağ'a diğer bir kişinin de saldırısı ve şüphelilerin olaydan sonra kaçması da güvenlik kamerasında yer aldı.