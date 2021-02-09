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Damat bakan gitti damat aromalı rektör geldi!

Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu; Boğaziçi'nde gerçekleşen rektör protestoları ile ilgili; ''Kendileri bugünlerde Boğaziçi'ne kafasına göre atadığı rektör üzerinden ortalığı karıştırmakla meşgul. Bu arada atadığı rektör de pek bir iddialı gerçekten. Adam diyor ki, hayretler içinde kaldım gerçekten. "Ben Boğaziçi'ni dünyada ilk 100 üniversite içine sokacağım." Sayın Erdoğan'a sorarsanız bu arkadaş gerçek bir liyakat abidesi. Çünkü kendisi daha önce iki üniversitede rektörlük yapmış. Peki onları Türkiye'de ilk 100 içine sokabilmiş mi? Hayır.'' İfadelerini kullandı. Akşener, Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra ile ilgili söylediklerine de tepki gösterdi.

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