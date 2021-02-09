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Nusret Gökçe kıyma videosuyla sosyal medyayı ikiye böldü

Saltbea hareketi ile dünya çapında adını duyuran ünlü kasap Nusret Gökçe, tepki toplayan yeni bir paylaşımda bulundu.

Et şovları ve saltbea hareketi ile büyük şöhret kazanan sosyete kasabı lakaplı Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram'da 33 milyondan fazla takipçisi olan Nusret Gökçe, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Et şovları ile hafızalarda yer edinen Nusret Gökçe, kıyma videosu paylaştı. Gökçe, 'Köfte' notunu eklediği videoda kıvrak ve garip hareketlerle elindeki kıymaya şekil verdi. Kıymayı daha sonra parçalara ayıran Gökçe, sert bir dille eleştirildi.

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