Minik Uygur kızın hıçkırıkları yürek yaktı! Sizin çocuklarınız yok mu vicdanınız yok mu

Uygur Türkleri, Çin'in uyuladığı zulmü protesto etmek için Ankara'da Çin Büyükelçiliği, İstanbul'da da Çin konsolosluğu önünde eylemlerini sürdürüyor. İstanbul'daki eyleme katılan küçük uygur kızın sözleri yürekleri dağladı.

Küçük kız, "Sizin vicdanınız yok mu, sizin çocuklarınız yok mu, siz niye böyle yapıyorsunuz? Benim babamla kardeşim nerede? Babamın kokusunu kokluyorum, kardeşimi dört senedir görmüyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı.

Küçük kızın sözleri hem orada bulunanları hem de sosyal medyadan o görüntüleri izleyenlerin boğazlarını düğüm düğüm etti.