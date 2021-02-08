Somon nasıl temizlenir bu yöntemle çok rahat edeceksiniz!

Omega 3 yağ asitleri, B12 vitamini ve protein bakımından oldukça zengin olan somon balığı, dolgun ve pembe görüntüsüyle fazlasıyla iştah açıcı bir besin. Kalp-damar ve göz sağlığını korumada ve iyileştirme faydası bulunan somon balığının düşük kalorili olması, kilo problemi olanların da rahatlıkla yiyebileceğini gösterir.

Somonun pişirilmesi kadar temizlenmesi de özen ister. Her balığın temizlenmesi aynı gibi görünür fakat bazı detay farlılıkları vardır. Pişince lezzeti olduğu kadar görünümü de önemlidir. Peki çok lezzetli ve çok sağlıklı olan somon balığını evde kolayca nasıl temizlenir filetosu nasıl çıkartılır? Sizler için aşağıya bıraktık mutlaka denemelisiniz...

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https://www.youtube.com/watch?v=UTPj01Q3lPk&feature=youtu.be