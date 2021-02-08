Muharrem İnce yola çıktı! İYİ Parti fena halde karıştı!

Memleket Hareketi Lideri Muharrem İnce'nin istifa kararı ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aytun Çırayı Baş Danışmanı olarak ataması Millet İttfakını sıkıntıya soktu. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na, Mehmet Bekaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır eleştiriler getirdi.

Muharrem İnce'nin konuşması Habertürk, CnnTürk gibi kanallarda canlı yayınlanırken CHP medyası olarak bilinen Halk Tv, KRT ve Tele1 televizyonları Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun buluşmasını vermeyi tercih etti. İyi Parti cephesinde ise bugün İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Meral Akşener'e yönelik sözleri gündemde idi, Aytun Çıray'ın geri dönüşü İzmir Belediyesinin hizmetleri Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım ile ilgili mesajı Sel felaketinde sarsılan vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na isyanı Perde Arkası başladı..