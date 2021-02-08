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Serdar Ali Çelikler: Ben olsam Erol Bulut'u hemen gönderirim

Haber Global'de 'Kontra' programında Fenerbahçe'yi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Ben olsam hemen gönderirim. Fenerbahçe şampiyon olursa Erol Bulut'a rağmen şampiyon olur.''

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

''Ben olsam hemen gönderirim''
Haber Global'de 'Kontra' programında Fenerbahçe'yi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Ben olsam hemen gönderirim. Fenerbahçe şampiyon olursa Erol Bulut'a rağmen şampiyon olur. Psikolog'un kendisine 'İncinmişsin' dediğini söyleyen adam var. Okumuş kadın, hayatının içine etmişler diyemiyor, incinmişsin diyor ona. Erol Bulut, futbol oynayamıyoruz diyemiyorsun da, topu rakibe verdik diyorsun. İncinmişsin. Sen Mesut Özil'e 11 dakika top getiremediysen, Mesut Özil'i neden aldın?''

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