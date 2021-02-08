BIST 1.527
DOLAR 7,05
EURO 8,50
ALTIN 411,34
MEDYA

Baraj 26. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 26. yeni bölümüyle 9 Şubat 2021 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Baraj 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 9 Şubat 2021 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 115. bölüm fragmanı: 4. sezon 23. bölüm
Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı kamerada
Manipüle edilen görüntülerle ilgili TRT'den açıklama
Hindistan'da nehre düşen buzul faciaya neden oldu
Duruşmada kadın hakime 'Sen çok harikasın' dedi! Kadın hakim: Yağcılık seni kurtarmaz
Emel Sayın elinde maskeyle duyurdu! Takipçilerine uyarıda bulundu
Aydın'da otomobil otoyol gişesine çarptı 2 kişi öldü! Feci anlar kamerada
İşte Fahrettin Altun'un darbe girişiminde ABD'yi işaret ettiği meşhur konuşma
Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu! 150 kişi kayıp
Ümit Özat'tan bomba iddia: Sezon sonu Fenerbahçe’ye Arsene Wenger gelir