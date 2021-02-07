Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı kamerada

GAZİANTEP'de Mehmet Ali K. (71), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede tedaviye alındı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nin ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nin yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.