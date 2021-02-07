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DÜNYA

Duruşmada kadın hakime 'Sen çok harikasın' dedi! Kadın hakim: Yağcılık seni kurtarmaz

ABD’de soygun girişimi suçlamasıyla Zoom uygulaması aracılığıyla hakim karşısına çıkan Demetrius Lewis, hakime  “Sen çok harikasın” dedi. Video sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Florida eyaletinde Demetrius Lewis, soygun girişimi suçlamasıyla Zoom uygulaması aracılığıyla Broward County Hakimi Tabitha Blackmon karşısına çıktı. Fort Lauderdale kentinde, 3 çocuğun içerde uyuyor olduğu bir eve girmeye çalıştığı suçlamasıyla Perşembe günü hakim karşısına çıkan Lewis, Zoom üzerinden katıldığı duruşmada önce hakime “Nasılsın?” diye sordu.

Blackmon’un ekranda yüzünün görünmesiyle birlikte Lewis, “Sen çok harikasın… Söylemem gerekir ki harikasın” dedi. Hakim Blackmon ise "Pekala Bay Lewis, yağcılık size her kapıyı açar ancak belki burada değil" ifadeleriyle yanıt verdi. O anların videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, video viral oldu.

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