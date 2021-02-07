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DÜNYA

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu! 150 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.

Hint ordusu teyakkuza geçti
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 helikopter kurtarma operasyonlarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Ordu, gereksinime göre daha fazla helikopter gönderilebileceğini açıkladı.

''Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz”
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Uttarakhand'daki talihsiz durumu takip ediyoruz. Halkımız oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor. Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

“Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi''
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat da yaptığı açıklamada, “Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi. Bölge idaresi, polis ve afet yönetimi yönlendirildi. Hükümet gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

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