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Boğaziçi öğrencisi başörtülü Şeyma'nın amacı ne?

'Polis yerde sürükledi, başörtümü düzeltmeme izin vermediler' diyen Boğaziçi öğrencisi Şeyma üzerinden planlanan ne? Şeyma'yı kimler, niçin kullanıyor? Şeyma, ne yapmak istiyor?

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan başörtülü öğrenci Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini iddia etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'dan paylaştığı videoda bu söylenenlerin yalan olduğu gözler önüne seriliyor.. Peki Boğaziçi'li Şeyma Altundal ne yapmaya çalışıyor, amacı ne?

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