Küçük kıza anne işkencesinin görüntüleri olay oldu! İşkenceci anne Nurcan Serçe gözaltına alındı

TikTok uygulaması üzerinden çocuğuna şiddet uygulayan bir annenin görüntülerinin paylaşılmasının üzerine, Twitter kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmeye başladı. Son dakika bilgisine göre polis ekipleri Nurcan Serçe'yi gözaltına aldı. Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor.

Anna, anne çığlıkları tüyleri diken diken etti

Annesinin küçücük kız çocuğunu darp ettiği anların tüyler ürperten videoda sözde anne küçücük çocuğu evire çevire dövüp işkence ederken çocuğun kardeşleri de olanları izliyor. İşkence gören kız çocuğunun sürekli "anne, anne" diye çığlık atması yürekleri dağladı. Hırsını alamayan canavar annenin küçük çocuğu darp ederken sürekli olarak "seni mahvedeceğim" dediği duyuluyor. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

6 ÇOCUĞU EİNDEN ALINIP YURDA VERİLDİ H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan S.’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan S.’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan S.’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

İşkenceci anne Nurcan Serçe gözaltına alındı

Nurcan Serçe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. İşte yapılan açıklama:

Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır. Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.

Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sosyal medyada verilen tepkiler

“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”

“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”

“Annelik sadece doğurmakla olmuyor . Sevginizi veremeyecekseniz bu dünyaya çocuk getirmeyin. Rabbim vicdan yoksunlarına annelik duygusunu tattırmasın..”

“Videoyu baştan sona izleyemeyecek kadar canım yandı. Anne olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Şimdi o yavru büyüdüğü zaman psikolojisi nasıl sağlıklı olacak? Nasıl tutunacak hayata annesi bile ona işkence etmişken? Çok geç olmadan yardım edin.”