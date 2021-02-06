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İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı! İşte o anlar...

TUZLA Orhanlı bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tuzla Orhanlı Bölgesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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