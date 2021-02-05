Balıklı lahmacun nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Lahmacun tarifi sayesinde dışarıda yemesi en keyifli yiyeceklerden biri olan lahmacunu evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yanına bol yeşillik ile servis edebileceğiniz lahmacunu yiyenler de çok sevecek. En az dışarıdan aldıklarınız kadar güzel olacak. Biz sizler için bu gün alışılmışın dışında bir tarif vereceğiz balıklı lahmacun! Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz yoksa çok şey kaçırırsınız. İşte balıklı lahmacunun malzeme listesi ve yapılışı...

Malzemeler;

1 kilo büyük balığın fileto, 2-3 adet büyük boy soğan, 3-4 adet biber, 1 tutam maydanoz, 3 adet orta boy domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, hamuru için 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, tuz.

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