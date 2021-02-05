BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,49
ALTIN 409,45
İNTERNETHABER TV

Balıklı lahmacun nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Bu gün sizler için farklı ve bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var balıklı lahmacun! İşte sizler için tarifi...

Lahmacun tarifi sayesinde dışarıda yemesi en keyifli yiyeceklerden biri olan lahmacunu evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yanına bol yeşillik ile servis edebileceğiniz lahmacunu yiyenler de çok sevecek. En az dışarıdan aldıklarınız kadar güzel olacak. Biz sizler için bu gün alışılmışın dışında bir tarif vereceğiz balıklı lahmacun! Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz yoksa çok şey kaçırırsınız. İşte balıklı lahmacunun malzeme listesi ve yapılışı...

Malzemeler;

1 kilo büyük balığın fileto, 2-3 adet büyük boy soğan, 3-4 adet biber, 1 tutam maydanoz, 3 adet orta boy domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, hamuru için 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=fYHoDbsrRrA&feature=youtu.be

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hastanede kapasite dolunca alınmadı! Sokak ortasında doğum yaptı
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
TikTok skandalı bu kez fırından! Ekmekle yapılan çirkin oyuna tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi için bomba açıklama
Rusya'da çocukların tren vagonu üzerindeki oyunu ölümle sonuçlandı
Korkunç anlar kamerada! Kendisini reddeden kadına baltayla saldırdı
Bursa'da 'pes artık' dedirten manzara! Mutantı da yok sayıp sokak düğünü yaptılar
Volkan Demirel'den Galatasaraylıları sözleri: Dışarıdan 11 adam toplasak yine kazanırız
Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü! Hem adam hem bebek öldü
Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı