Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk izlediği dizileri açıkladı! Bakın ne izliyormuş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adem Metan'ın Youtube kanalında günlük yaşamıyla ilgili konuştu. Metan'ın 'Ne izlersiniz' sorusuna Bakan Selçuk "Ünlü yönetmenlerin özel eserlerini izlemeyi severim. Uykusuzluktan dolayı geceleri bazı belgeseller, House of Cards gibi benzer çalışmalar izlerim" dedi. House of Cards dizisini bitirmediğini belirten Bakan Selçuk zaman zaman dizi izlediğini belirtti. Breaking Bad dizisini de izlediğini aktaran Bakan Selçuk, izleme konusunda devamlılık sergileyemediğini belirtti.