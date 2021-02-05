TikTok skandalı bu kez fırından! Ekmekle yapılan çirkin oyuna tepki yağdı

Mersin'de bir fırında ekmek yapan kişi, hamurun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyarak videolar çekip, sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koydu.

Ardından fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp aldığı dondurma çubuğunu yaladığı anlar da görüntülere yansıdı. Tepki çeken görüntüleri, çok sayıda kullanıcı kendi hesabından paylaştı.

"Oyuncağa çevirdiler"

Bir kullanıcı, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi TikTok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Şahsa ait TikTok hesabında bu videodaki gıda güvenliği skandalının bir kez değil sürekli tekrarlandığı görülüyor. Şahıs yüz binlerce kişiye ulaşan videolarda pişmemiş ekmeklere hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünleri ilave ediyor" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı kaydedildi.