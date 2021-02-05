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Bursa'da 'pes artık' dedirten manzara! Mutantı da yok sayıp sokak düğünü yaptılar

Koronavirüs salgını mutasyon geçirip daha da tehlikeli hale gelirken, Bursa'da yasağa rağmen sokak üzerinde müzikli, danslı düğün yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün görenlere "pes artık" dedirtirken, polis gelin ve damadın yakınlarına 6 bin 300 TL para cezası kesti..

Bursa da "yok artık" dedirten olay, merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak üzerine bulunan yeşillik bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre koronavirüs salgınına ve genelgeye uymayan vatandaşlar, sokak üzerinde müzikli, danslı düğün merasimi düzenledi.

Yüzlerce kişinin davetli olduğu eğlencede, sosyal mesafe ve pandemi kuralları unutulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle yüzlerce kişi ara sokaklara kaçarken, gelinin ve damadın yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Gelin ve damadın ailesine genelge kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler, büyük tepki topladı.

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