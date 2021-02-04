Bu Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok üzdü!

Alinur Aktaş, 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı olarak seçimlerde galip gelmeyi başardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'nin de bir hayli iddialı olduğu ve istediği bir şehirdi. Ancak, seçimlerde Bursa'yı deyim yerindeyse Ak Parti'ye kaptırdılar.

Kemal Kılıçdaroğlu da Bursa ile ilgili olarak “Yanıldığım ve üzüldüğüm yer, Bursa bu konuda da, kendi kendimizin sorgulamasını yapacağız.” demişti. Hadi Özışık ve konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemini ve birçok konuyu Perde Arkası programında konuştu...