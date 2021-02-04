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Kahramanmaraş'ta arkadaşının dişini penseyle çektiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta pense kullanılarak çekilen diş sosyal medyada olay oldu. Dişin çekildiği andan sonra videoda gülme koptu. O anlar böyle görüntülendi.

Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük’e söyleyerek dişini çekmesini istedi.

Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.

Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, penseyle diş çekimini izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

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